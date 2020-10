Pour savoir si un produit est plus ou moins cher, ne nous fions pas aux apparences ! En effet les produits alimentaires conventionnels industriels sont tellement chers que l’on ne peut faire payer au consommateur la totalité du prix.. Environ 1/3 seulement est payé par le consommateur, 1/3 est payé par le contribuable et un dernier 1/3 par la nature.

Curieusement ce n’est pas le contribuable qui se révolte en 1er, c’est la nature: en effet nous ne lui laissons plus le temps de renouveler ce qu’elle nous donne gratuitement et elle n’arrive plus a recycler nos déchets. Ceci dit, même en considérant la partie payée par le consommateur, les familles qui passent aux produits bio fermiers constatent qu’elles dépensent moins.

Comment est ce possible ? parce que, dans la nature comme dans la vie, ce qui est fabriqué lentement est plus solide. Un produit alimentaire végétal ou animal qui grandit à son rythme naturel est plus consistant et plus chargé de rayons du soleil, d’oligo-éléments et de vitamines, qu’elles viennent de la terre ou de l’air.

Est ce si compliqué de comprendre qu’un aliment qui coûte deux fois moins cher qu’un autre a poussé deux fois plus vite et contient donc deux fois moins d’éléments nutritifs ? Si vous mangez des aliments qui vous nourrissent vous avez moins besoin d’en manger et votre corps reçoit plus de vitamines, de fer, etc.

A vous de choisir ! acheter deux fois plus d’aliments qui vous nourrissent deux fois moins ou acheter deux fois moins d’aliments qui vous nourrissent deux fois mieux. Faites l’essai ! vous n’avez pas besoin d’un expert. Tenez achetez un poulet fermier bio d’un kilo et acheter un poulet industriel d’un kilo le moins cher possible ; mettez les au four et pesez les après la cuisson ; vous constaterez que le poulet industriel pèse moins que le poulet fermier bio.

La super grande arnaque de l’après guerre fut de convaincre le consommateur que c’était bien de ne pas acheter cher ; cela permet de lui vendre plus puisque pour avoir l’équivalence d’un produit de qualité il est nécessaire d’acheter deux produits pas chers. On a même réussi à convaincre la population d’acheter parce que c’est pas cher.

On voit ainsi des personnes acheter des produits parce que c’est pas cher et non parce qu’ils en ont besoin. Et comme on achète plus que l’on a besoin, il faut jeter et on taxe le contribuable pour détruire ce que l’on a produit et vendu. Ce que nous payons pas cher nous le payons avec nos impôts sous forme de subvention ou sous forme de recyclage de nos ordures car il y en a trop pour que la nature puisse les éliminer toute seule.

Achetons, seulement lorsque nous en avons besoin, des produits de qualité et nous dépenserons moins d’argent, nous aurons donc moins besoin d’en gagner et nous aurons plus de temps libre pour profiter de la vie, de notre famille, de nos amis … Tout le monde se plaint de la solitude ; c’est normal nous n’avons plus le temps de « relationner » puisque nous passons tout notre temps à gagner de l’argent pour acheter de plus en plus de choses.

Alors cela vous intéresse t’il de dépenser moins et mieux ? Apprenez à Manger Autrement et mieux ; c’est possible ! il existe de nombreux réseaux qui vous font découvrir cela au cours de soirées ou séjours conviviaux.

En savoir plus: cliquez sur Manger Autrement en bio



Jean Yves FROMONOT est l'un des fondateurs de l'Association Intelligence Verte.



Fondée par une quarantaine de personnalités parmi lesquelles on compte Pierre Tchernia, Michel Lis, Corinne Lepage ou Philippe Desbrosses, l'Association Intelligence Verte a pour but de sensibiliser le public à la sauvegarde d'espèces végétales menacées.



Vous retrouverez sur le site d'Intelligence verte, tout l'univers du bio traité à travers des articles pertinents s'inspirant de l'actualité mais avec un autre angle de vision, des conseils de jardinage bio, de cuisine bio, et des conseils sur le mode de vie bio.

Par Jean-YvesFromonot | Avant | 22/08/2006 17:29 | Actualités | 69 commentaires |